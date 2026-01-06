Manchester United l’esonero di Amorim continua a far discutere Molti giocatori lo hanno salutato sui social ma spicca un silenzio pesante

L’esonero di Ruben Amorim dal Manchester United ha suscitato diverse reazioni tra i giocatori, molti dei quali hanno espresso i propri sentimenti sui social. Tuttavia, si percepisce un silenzio significativo, che riflette un atteggiamento di riflessione o di distanza. La vicenda rimane al centro dell’attenzione, evidenziando come le decisioni tecniche possano influenzare rapporti e percorsi professionali all’interno del club.

Manchester United, l'esonero di Amorim fa ancora rumore: tanti messaggi dei giocatori, ma c'è un silenzio pesante L'esonero di Ruben Amorim dal Manchester United continua a far discutere, e sembra che non tutti i suoi ex giocatori ne siano dispiaciuti. Il tecnico portoghese è stato sollevato dall'incarico lunedì mattina, culmine di mesi di tensioni con .

Una finale di Europa League persa e un feeling mai del tutto sbocciato: i 14 mesi di Amorim allo United - Dopo quasi tre anni termina l'avventura di Ruben Amorim alla guida del Manchester United: il percorso dell'ex Sporting ... gianlucadimarzio.com

Manchester United senza pace, esonerato Rúben Amorim. "Deciso a malincuore che era il momento di cambiare", squadra affidata a Darren Fletcher - "Deciso a malincuore che era il momento di cambiare", squadra affidata a Darren Fletcher. eurosport.it

Come riportato da Fabrizio Romano, il Manchester United ha esonerato Rubén Amorim. - facebook.com facebook

#ManchesterUnited, il vero motivo dell'esonero di #Amorim x.com

