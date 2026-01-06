Manchester United il nuovo allenatore è una ‘vecchia conoscenza’? Può tornare lui dopo l’esonero di Amorim Nome che spiazza tutti!

Da calcionews24.com 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Manchester United potrebbe affidarsi a una figura nota del passato per la guida tecnica. Dopo l’esonero di Ruben Amorim, la società valuta un possibile ritorno di un allenatore già conosciuto, che avrebbe il compito di rilanciare i Red Devils. Mentre si attendono sviluppi ufficiali, la squadra si prepara alla prossima sfida contro il Burnley sotto la gestione temporanea di Darren Fletcher.

Manchester United, il nuovo allenatore potrebbe arrivare dal passato. Una vecchia conoscenza vicino a tornare in panchina Red Devils Mentre il Manchester United cerca di raccogliere i cocci dopo l’esonero di Ruben Amorim e si affida momentaneamente alla cura di Darren Fletcher per l’imminente sfida contro il Burnley, all’orizzonte si profila un clamoroso ritorno al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

manchester united il nuovo allenatore 232 una 8216vecchia conoscenza8217 pu242 tornare lui dopo l8217esonero di amorim nome che spiazza tutti

© Calcionews24.com - Manchester United, il nuovo allenatore è una ‘vecchia conoscenza’? Può tornare lui dopo l’esonero di Amorim. Nome che spiazza tutti!

Leggi anche: Esonero Amorim, c’è l’annuncio ufficiale. Sulla panchina arriva una vecchia conoscenza del Manchester United

Leggi anche: Esonero Amorim, c’è l’annuncio ufficiale. Sulla panchina arriva una vecchia conoscenza dello United

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Manchester United, esonerato Amorim. Da Zidane a Maresca: chi sarà il nuovo allenatore; Il Manchester United ha esonerato l’allenatore Rúben Amorim; Clamoroso allo United: esonerato il tecnico Amorim. Paga l'attacco al club dopo il pari col Leeds; Ruben Amorim esonerato dal Manchester United dopo solo 14 mesi: chi sarà il nuovo allenatore.

manchester united nuovo allenatoreRuben Amorim esonerato dal Manchester United dopo solo 14 mesi: chi sarà il nuovo allenatore - Il Manchester United ha deciso di esonerare Amorim con effetto immediato. fanpage.it

manchester united nuovo allenatoreNuovo allenatore United, si pensa a Maresca per il post-Amorim: tutti i dettagli - Amorim in casa Manchester United è già iniziato e il clima a Carrington è di estrema riflessione. news-sports.it

manchester united nuovo allenatoreManchester United, esonerato Amorim. Da Zidane a Maresca: chi sarà il nuovo allenatore - Oltre a risultati giudicati scadenti dalla dirigenza del Manchester United, dietro l'esonero di Ruben Amorim ci sarebbe però anche altro. msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.