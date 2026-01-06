Manchester City-Brighton | formazioni statistiche e anteprime

L'incontro tra Manchester City e Brighton si avvicina, offrendo un'occasione per analizzare le formazioni, le statistiche e le principali novità. In questa anteprima, vengono presentati i dati più aggiornati e le probabili scelte dei tecnici, offrendo uno sguardo completo sulla sfida in programma. Un approfondimento utile per chi desidera conoscere meglio gli aspetti principali di questa partita di Premier League.

2026-01-06 14:17:00 Ecco quanto riportato poco fa: Anteprima della partita di Manchester City-Brighton. Con l'obiettivo di estendere la serie di record del club e aumentare la pressione sull'Arsenal capolista della Premier League, il Manchester City accoglie il Brighton all'Etihad Stadium mercoledì sera. Le speranze di titolo dei Cityzens hanno subito un'altra battuta d'arresto nell'1-1 contro il Chelsea l'ultima volta, mentre il Brighton ha ottenuto una serie senza vittorie battendo Burnley 2-0. Di fronte a un Chelsea senza allenatore, con poca fiducia e opzioni difensive, è apparsa un'opportunità favorevole per il City, e la squadra di Pep Guardiola ha ampiamente controllato il procedimento su entrambi i lati del primo gol di Tijjani Reijnders.

Pronostico Manchester City-Brighton: un altro passo falso sarebbe deleterio - Brighton è una partita di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Pronostico Manchester City vs Brighton – 7 Gennaio 2026 - Brighton apre un nuovo capitolo della Premier League con la sfida in programma il 7 Gennaio 2026 alle 20:30 all’Etihad Stadio. news-sports.it

Brutte notizie per il Manchester City: durante il match contro il Chelsea, Joško Gvardiol ha rimediato la rottura della tibia e rischia di aver terminato così la stagione Il difensore croato si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni, ma la sensazion - facebook.com facebook

Non basta un altro grande gol di Reijnders al Manchester City. Nel finale arriva il pareggio beffa di Enzo Fernandez: Guardiola a -6 dall’Arsenal x.com

