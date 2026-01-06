Mamma e figlia intossicate cosa dicono gli esperti dopo l’autopsia | le due ipotesi

A Campobasso, tra il 27 e il 28 dicembre 2025, una tragedia familiare ha causato la morte di madre e figlia. Dopo le autopsie, gli esperti stanno valutando due possibili ipotesi per spiegare l’intossicazione. La vicenda solleva interrogativi sulla causa di questo grave episodio, ancora in fase di approfondimento. Di seguito, un quadro aggiornato sulle prime analisi e le ipotesi formulate.

Una tragedia silenziosa ha colpito Campobasso tra il 27 e il 28 dicembre 2025, consumandosi nell'arco di poche ore all'interno della stessa famiglia. Sara Di Vita, 15 anni, e sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, sono morte a breve distanza di tempo dopo una lunga e drammatica agonia. I sintomi che hanno preceduto il decesso sono stati violenti e progressivi: vomito incoercibile, con fino a 30 episodi concentrati in una sola notte, una grave disidratazione e, infine, un danno multiorgano che non ha lasciato scampo. Le prime risposte sono arrivate dalle autopsie, eseguite su entrambe le vittime, che hanno escluso la presenza di patologie pregresse significative.

