Maltempo | stazione Circum allagata fermata interdetta

A causa delle intense piogge, la stazione Circum di San Giorgio Cavalli di Bronzo è stata allagata, rendendo temporaneamente inaccessibile la fermata. Il servizio è stato sospeso per motivi di sicurezza e riprenderà appena possibile. Si consiglia agli utenti di verificare eventuali aggiornamenti prima di pianificare il viaggio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ambienti invasi dall'acqua piovana, stop al servizio in una fermata della Circumvesiana, quella di San Giorgio Cavalli di Bronzo. A segnalarlo è l'Ente Autonomo Volturno che, attraverso una nota, fa sapere che "causa allagamento per avverse condizioni metereologiche, la fermata di San Giorgio Cavalli di Bronzo è interdetta al servizio viaggiatori fino a nuovo avviso".

