Maltempo scuole chiuse in mezza Italia

A causa delle intense condizioni meteorologiche, molte scuole in Italia sono state chiuse. Nel Lazio, l'esondazione dell'Aniene ha portato alla comunicazione di un’allerta rossa, con l'invito ai cittadini a evitare spostamenti non necessari. La situazione rimane monitorata dalle autorità competenti, che raccomandano prudenza e attenzione per garantire la sicurezza di tutti.

Neve e maltempo, domani scuole chiuse anche a Ripatransone - In azione i mezzi spazzaneve, situazione sotto monitoraggio costante ... lanuovariviera.it

Castiglione d’Orcia, domani scuole chiuse per maltempo e neve: ordinanza del Comune - Domani, 7 gennaio, scuole chiuse a causa della straordinaria ondata di maltempo che nelle ultime ore ha colpito la provincia di Siena. radiosienatv.it

Emergenza maltempo, scuole chiuse anche a Pontecorvo. A breve l'ordinanza https://shorturl.at/p3Iog - facebook.com facebook

#Maltempo, #scuole chiuse a #Roma ‘Catena’ WhatsApp, verità e nota ufficiale x.com

