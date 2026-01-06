Maltempo Roma esonda Aniene all’altezza di Ponte Mammolo | evacuata una famiglia

Nella mattinata di oggi, l’Aniene è esondato nei pressi di Ponte Mammolo a Roma, a causa delle persistenti piogge. L’evento ha portato all’evacuazione di una famiglia, mentre le acque continuano a movimentarsi, entrando ed uscendo dal corso del fiume. La situazione resta monitorata dalle autorità, in attesa di condizioni più stabili e di eventuali interventi di sicurezza.

(Adnkronos) – "L'Aniene è esondato questa mattina presto e l'acqua, a causa delle incessanti piogge continua ad uscire ed entrare nell'alveo del fiume. Al momento la zona più colpita è quella di Ponte Mammolo, non a diretto contatto con le abitazioni, alcune persone che si trovavano sul posto sono state allontanante a scopo precauzionale". Così . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Maltempo a Roma, allerta massima per l'Aniene. Una famiglia salvata a Ponte Mammolo Leggi anche: Maltempo, a Roma esonda l’Aniene: una famiglia evacuata e molte strade chiuse. Annullata la discesa della Befana in piazza Navona La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Maltempo a Roma: il fiume Aniene esondato a Tor Cervara e San Vittorino; Continua a piovere a Roma: chiuse le banchine del Tevere per pericolo acqua alta, esonda il fiume Aniene; Maltempo Roma, Tevere supera i 7 metri di piena: banchine chiuse. Chiusi parchi e cimiteri per l'Epifania; Sferzata di freddo polare, allerta arancione per Lazio e Molise, temporali al Centro-sud e nevicate. Maltempo, a Roma esonda l’Aniene: una famiglia evacuata e molte strade chiuse. Annullata la discesa della Befana in piazza Navona - Ondata di maltempo sulla Capitale: chiusi parchi, giardini e cimiteri. ilfattoquotidiano.it

Esonda il fiume Aniene: allagamenti a Ponte Mammolo e Colli Aniene - A causa del maltempo, il fiume Aniene è esondato in più punti della città di Roma, provocando gravi allagamenti nei quartieri di Ponte Mammolo e Colli Aniene, entrambi nel IV Municipio. rainews.it

Pioggia a Roma, esonda l'Aniene: allagata la zona di Ponte Mammolo. Evacuata una famiglia con due bimbi - Strade chiuse, linee bus sospese, allagate le banchine del Tevere ... msn.com

Roma nella morsa del maltempo: il video del salvataggio di due ragazze a Trigoria - facebook.com facebook

Maltempo a Roma, allagamenti, alberi caduti e disagi: la cronaca di una lunga giornata di pioggia x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.