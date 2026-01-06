Maltempo presidente IV Municipio Roma | Danni ad aziende per esondazione Aniene

Il maltempo ha provocato ingenti danni alle aziende del IV Municipio di Roma a causa dell’esondazione del fiume Aniene. Diverse imprese della zona sono state colpite da allagamenti, con conseguenti conseguenze economiche e operative. La situazione evidenzia la necessità di interventi mirati per mitigare i rischi legati a eventi meteorologici estremi e proteggere il territorio e le attività locali.

“Sono state diverse le aziende del territorio interessato dall’ esondazione del fiume Aniene che hanno riportato danni ingenti per gli allagamenti. Come Municipio, insieme alla polizia locale di Roma Capitale del IV gruppo, ci siamo subito attivati per la chiusura di via Tiburtina, da via del Casale di San Basilio verso il Grande raccordo anulare, perché completamente allagata”. Così a LaPresse il presidente del IV Municipio di Roma, Massimiliano Umberti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maltempo, presidente IV Municipio Roma: "Danni ad aziende per esondazione Aniene" Leggi anche: Roma, le immagini dell'esondazione dell'Aniene: allagata la via Tiburtina Leggi anche: Emergenza maltempo Italia, piogge torrenziali e danni in più zone: “Restate a casa”. Rischio esondazione Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Maltempo a Roma, allagamenti, alberi caduti e disagi: la cronaca di una lunga giornata di pioggia; Sito Istituzionale | Maltempo: ordinanza del Sindaco per il 6 gennaio; Sito Istituzionale | Maltempo: chiuse le banchine del Tevere nel tratto urbano; Maltempo a Roma: il fiume Aniene esondato a Tor Cervara e San Vittorino. Maltempo a Roma, esondano i canali dell’Aniene tra Ponte Mammolo e via di Tor Cervara: è allerta rossa - Dopo due giorni di maltempo con pioggia continua, parte di Roma è sott'acqua: è esondato il fiume Aniene, la cui area ricade nell'allerta rossa ... virgilio.it

Maltempo a Roma, esondato l'Aniene: Ponte Mammolo allagata. «In 48 ore la pioggia di un mese». Neve sulla A1 fra Firenze e Bologna - Gialla in altre otto regioni del Centro e del Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria. ilmessaggero.it

Maltempo, esondato a Roma il fiume Aniene - Esondano i canali del fiume Aniene a Roma, all'altezza di Ponte Mammolo. ansa.it

Maltempo in Abruzzo: superato il livello di guardia del fiume Aterno. Un’Epifania bagnata dalla pioggia incessante. Oggi in sala operativa della Protezione Civile Regionale per seguire personalmente la situazione, in continuo contatto con il presidente Marco - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.