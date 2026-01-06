Maltempo nel Perugino | Vigili del Fuoco impegnati in numerosi interventi situazione in evoluzione
Il maltempo nel territorio del Perugino ha provocato diversi disagi, con i Vigili del Fuoco impegnati in molte operazioni di intervento. La situazione è in evoluzione e le autorità monitorano costantemente l’andamento delle condizioni meteorologiche per garantire la sicurezza della cittadinanza.
Il maltempo sta causando disagi diffusi in provincia di Perugia, con i Vigili del Fuoco impegnati in numerosi interventi per garantire la sicurezza della popolazione. Nel pomeriggio di oggi sono già 36 gli interventi effettuati, con 8 squadre operative sul territorio e altre 2 in fase di approntamento. Restano inoltre 10 interventi in coda e ulteriori chiamate sono in lavorazione; la situazione è in continua evoluzione e il numero degli interventi potrebbe aumentare nelle prossime ore. Molti degli interventi riguardano automobilisti in difficoltà a causa della mancanza di dotazioni invernali adeguate. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
