Maltempo in Emilia-Romagna rientro a scuola congelato | la mappa delle chiusure per il 7 gennaio

Il maltempo in Emilia-Romagna ha portato alla sospensione delle attività didattiche in diverse zone del territorio. Per il 7 gennaio 2026, molte scuole sono rimaste chiuse a causa di neve e ghiaccio, con un’attenzione particolare alle aree di Forlì, Imola e l’entroterra riminese. Di seguito la mappa aggiornata con le chiusure e le informazioni utili per studenti e genitori.

Il rientro a scuola del 7 gennaio 2026 è congelato in gran parte dell'Emilia-Romagna a causa di neve e ghiaccio, con chiusure totali a Forlì, Imola e nell'entroterra riminese. Situazione differenziata altrove: stop solo alle superiori nel Ravennate e a Faenza, mentre le lezioni riprendono regolarmente sulla costa riminese e a Cesena. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Allerta in Emilia-Romagna, acqua alta a Venezia e neve in arrivo: la mappa del maltempo Leggi anche: Allerta in Emilia-Romagna, timore acqua alta a Venezia e neve in arrivo: la mappa del maltempo in Italia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Allerta Meteo Epifania: Roma sott’acqua, neve a Firenze, Bologna, Venezia e Trieste. Befana memorabile per le nevicate al Centro Italia, scuole chiuse anche 7 e 8 gennaio; Cronaca. Emilia-Romagna, fiumi sotto la soglia rossa: rientrati gli sfollati mentre cala la piena. Maltempo: allerta gialla su montagne e colline dell'E-R domani per temperature estreme - che era stata diramata per la giornata di oggi riguardo l'Appennino e la pianura bolognese e per tutta la Romagna anche in pianura e zone costiere, ... ansa.it

Maltempo. Finita l’emergenza rientrano nelle case le persone sfollate - Nella notte i fiumi sotto osservazione (Senio, Santerno, Lamone) sono scesi sotto soglia 3 e le 209 persone evacuate sono rientrate a casa. corriereromagna.it

Rientra l'allerta meteo in Emilia Romagna, le persone evacuate rientrano a casa - sono scesi al di sotto di soglia 3 ('rossa') e le 209 persone accolte nei punti predisposti secondo i piani di Protezione civil ... msn.com

#Maltempo Emilia Romagna, #neve su tutta la provincia modenese: 15cm al Passo delle Radici | VIDEO - facebook.com facebook

Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna: evacuazioni e allarme per i fiumi | Previsioni x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.