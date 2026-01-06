Maltempo esondato a Roma il fiume Aniene | evacuata una famiglia con due bimbi

A causa delle intense piogge, il fiume Aniene è esondato a Roma, in zona Ponte Mammolo, provocando l’allagamento del quartiere del IV municipio. Una famiglia con due bambini è stata evacuata in via precauzionale. L’evento sottolinea le criticità legate al maltempo e la necessità di monitorare costantemente le condizioni dei fiumi per garantire la sicurezza dei cittadini.

Esondano i canali del fiume Aniene a Roma, all'altezza di Ponte Mammolo. C ompletamente allagato il quartiere del IV municipio. Così come Colli Aniene, dove è finita sotto acqua parte di via degli Alberini dove l'area degli orti è completamente sommersa. Sul posto sono intervenuti protezione civile e una ditta privata con gommone. Si registrano strade chiuse, livelli dell'acqua al limite sulla.

