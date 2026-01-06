Maltempo e gelo sull’Italia | scuole chiuse mercoledì 7 gennaio 2026 in decine di Comuni

Il maltempo e il gelo interessano l’Italia, con nevicate abbondanti al Centro-Nord e piogge persistenti che stanno provocando disagi. In risposta, numerosi Comuni hanno deciso di chiudere le scuole mercoledì 7 gennaio 2026, per garantire la sicurezza di studenti e cittadini. La situazione richiede attenzione e precauzione, mentre le condizioni meteo continuano a influenzare le attività quotidiane in molte regioni.

L’ Epifania si chiude sotto il segno del maltempo intenso, con nevicate abbondanti al Centro-Nord e piogge persistenti che stanno creando criticità diffuse, soprattutto nel Centro Italia. Alla luce dei rischi legati a gelo, neve e viabilità, numerosi Comuni hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di mercoledì 7 gennaio 2026, posticipando il rientro in classe dopo la pausa natalizia. In provincia di Rimini, lo stop riguarda soprattutto aree collinari e montane, dove le temperature sotto zero e l’ allarme gelo notturno rendono difficili gli spostamenti. Le scuole restano aperte a Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Bellaria-Igea Marina, Cattolica, San Giovanni in Marignano e Santarcangelo di Romagna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Maltempo e gelo sull’Italia: scuole chiuse mercoledì 7 gennaio 2026 in decine di Comuni Leggi anche: Maltempo in Toscana: scuole chiuse mercoledì 22. La lista dei comuni Leggi anche: Maltempo, scuole chiuse a Città della Pieve mercoledì 7 gennaio: stop anche ai nidi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Domani scuole chiuse per maltempo e neve in diverse Regioni: ecco dove - Monte Colombo, Saludecio, Mondaino, Montegridolfo, Sassofeltrio, Gemmano e ... tg24.sky.it

Maltempo in Friuli Venezia Giulia, scuole chiuse a Trieste e Muggia mercoledì 7 gennaio. In arrivo l’ordinanza per neve e bora - Domani, mercoledì 7 gennaio 2026, le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse a Trieste e Muggia a causa di neve e forte bora. orizzontescuola.it

Maltempo, scuole chiuse in Liguria e Toscana, allerta arancione e gialla il 23 ottobre: i comuni interessati - Stop alle lezioni in alcuni comuni della Liguria e della Toscana per allerta meteo arancione della Protezione ... fanpage.it

Maltempo Francia, Paese in ginocchio per neve e gelo: almeno 6 morti per gli incidenti stradali. Trasporti paralizzati, "è un'apocalisse bianca". Parigi piomba a -8°C - facebook.com facebook

Maltempo Francia, Paese in ginocchio per neve e gelo: almeno 6 morti per gli incidenti stradali. Trasporti paralizzati, "è un'apocalisse bianca". Parigi piomba a -8°C x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.