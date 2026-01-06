Maltempo | assessora Commercio Roma annullata discesa Befana Piazza Navona decisione necessaria

A causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse e dell’ordinanza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la tradizionale discesa della Befana dei vigili del fuoco prevista per domani a Piazza Navona è stata annullata. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei partecipanti e del pubblico. L’evento, programmato come tradizione cittadina, sarà probabilmente riprogrammato in altra data, compatibilmente con le condizioni meteo.

In seguito all'ordinanza emessa dal sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, la consueta discesa della Befana dei vigili del fuoco, inizialmente programmata per domani a Piazza Navona, non potrà avere luogo per motivi di sicurezza. Questa decisione è stata presa in considerazione dell'allerta meteo arancione che è stata diramata per l'intero territorio regionale, insieme alle misure precauzionali adottate per garantire l'incolumità pubblica. È quanto riportato in una nota dell'assessora alle Attività produttive, pari opportunità e attrazione investimenti di Roma Capitale, Monica Lucarelli. Tuttavia, la Festa di Piazza Navona si è già svolta in modo completo nelle settimane precedenti, registrando un numero di visitatori superiore rispetto agli anni passati, con picchi di affluenza che hanno raggiunto le 7 mila persone nei giorni festivi e prefestivi, restituendo alla città un mese di celebrazioni caratterizzato da scelte ben precise: riportare al centro la tradizione, l'artigianato, la qualità dell'offerta e il valore della comunità.

