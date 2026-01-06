Maltempo a Roma allerta massima per l' Aniene Una famiglia salvata a Ponte Mammolo

A Roma, il maltempo continua a causare criticità nel IV municipio, con l’attenzione rivolta all’allerta massima per il fiume Aniene. In particolare, una famiglia è stata soccorsa a Ponte Mammolo a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La situazione rimane sotto controllo, mentre le autorità monitorano attentamente le aree più colpite dalla pioggia intensa, che da alcuni giorni interessa la capitale.

Situazione ancora di emergenza nel IV municipio di Roma, tra le aree maggiormente colpite dal maltempo che si sta abbattendo sulla città dal 4 gennaio. Preoccupa, in particolare, l’innalzamento del fiume Aniene.Aniene osservato specialeIl fiume che attraversa i territori del III, IV e VI. 🔗 Leggi su Romatoday.it

