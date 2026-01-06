Maltempo a Frosinone scuole chiuse mercoledì 7 gennaio 2026 | stop anche a parchi e cimitero

Per il peggioramento delle condizioni meteorologiche previste a Frosinone, il sindaco Riccardo Mastrangeli ha deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dei parchi pubblici e del cimitero comunale per mercoledì 7 gennaio 2026. La misura mira a garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire eventuali rischi legati alle condizioni atmosferiche avverse.

