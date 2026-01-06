Maledizione Arena per il Pisa | il Como passa 0-3 E la classifica è sempre più complicata

Il Pisa subisce una sconfitta in casa contro il Como, con un risultato di 0-3. La partita evidenzia le difficoltà della squadra in un momento complicato, influenzando la posizione in classifica. La sfida di oggi sottolinea le sfide del club e l’importanza di trovare soluzioni per migliorare le performance future.

Pisa, 6 gennaio 2026 – L’Arena è una maledizione. Il Pisa cade, sprofonda. Lo fa nuovamente in casa. Anche il Como passa in quello che fu fortino. Ancora una volta, dopo Inter e Juve, anche il Como sfrutta il calo fisiologico del settantesimo minuto. 0-3. Decidono Perrone e una doppietta di Douvikas. Nzola, sullo 0-2, fallisce un calcio di rigore. Al triplice fischio gli applausi sono sostituiti da un messaggio del pubblico: “Vogliamo gente che lotta”. Il Pisa è sempre più ultimo. La partita. Due filosofie opposte, quelle presentate dalle due squadre. Gilardino sceglie di fare all-in sulla forza fisica e sui centimetri per fronteggiare la tecnica e il fraseggio degli uomini di Fabregas. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

