Paolo Maldini ha commentato sui social la fine del governo di Nicolás Maduro in Venezuela, dopo 27 anni di gestione autoritaria. L’attacco degli Stati Uniti ha contribuito al cambiamento politico nel paese, portando alla sua liberazione. La notizia rappresenta un momento importante per il Venezuela, segnando un passaggio verso una possibile stabilità e un nuovo inizio per la nazione.

Paolo Maldini ha celebrato lunedì sui social network il rovesciamento del governo di Nicolás Maduro dopo l’attacco degli Stati Uniti al Venezuela. Sposato con l’ex modella venezuelana Adriana Fossa, Maldini segue da tempo le vicende del Paese sudamericano e in più occasioni ha criticato il regime. I due figli della coppia, Daniel e Christian, hanno la cittadinanza venezuelana. Lo scrive O Globo In una storia pubblicata sul suo account Instagram, l’ex difensore ha condiviso immagini di strade piene di cittadini venezuelani che sventolano la bandiera nazionale. Nel video, Maldini afferma che “dopo 27 anni di dittatura, il Venezuela è libero”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Maldini festeggia la cattura di Maduro e la fine del suo governo: “dopo 27 anni di dittatura, il Venezuela è libero”

