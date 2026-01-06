Mainoo sui social non trattiene a suon di like la sua felicità per l’esonero di Amorim In dieci non hanno salutato il tecnico

Il licenziamento di Amorim dallo United ha suscitato diverse reazioni nel mondo del calcio. Secondo il Daily Mail, alcuni calciatori del club non hanno condiviso sui social alcun commento o segno di dispiacere, evidenziando come l’evento abbia generato silenzio e riflessione tra i protagonisti della squadra. Un episodio che mette in luce le diverse modalità di interpretare e affrontare cambiamenti importanti nel mondo sportivo.

Il licenziamento di Amorim continua a far parlare l’intero mondo del calcio. Il Daily Mail quest’oggi riporta il silenzio di alcuni calciatori dello United, che non hanno per nulla espresso sui loro account social il loro dispiacere per questo esonero. Anzi, in taluni casi sono stati anche pungenti in senso contrario. È sicuramente il caso di Kobbie Mainoo e di sua sorella, come di altri calciatori che invece erano piuttosto importanti nelle gerarchie del portoghese. Mainoo non è l’unico calciatore contento dell’uscita di Amorim (Daily Mail). Si legge così sul quotidiano: “ Da quando la notizia è stata diffusa, diversi giocatori della prima squadra hanno utilizzato i social media per ringraziare Amorim per i suoi 14 mesi di mandato, tra cui il capitano Bruno Fernandes e Diogo Dalot. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mainoo sui social non trattiene a suon di like la sua felicità per l’esonero di Amorim. In dieci non hanno salutato il tecnico Leggi anche: Napoli-Mainoo, Amorim non ci sta: parole pesanti del tecnico Leggi anche: Mainoo è quasi un caso politico: il fratello a Old Trafford contro Amorim con la t-shirt “Free Kobbie Mainoo” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sul Daily Mail. "Ugarte ha giocato con lui in due club diversi. Loro tre come altri non si sono espressi sui social con parole di ringraziamento. Nello spogliatoio traspariva la confusione del tecnico" - facebook.com facebook

