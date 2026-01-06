Il Manchester United sembra affrontare momenti complessi, con il club che ha annunciato recenti cambiamenti sotto la guida di Romano. Nel frattempo, il Napoli ha ottenuto una vittoria importante contro la Lazio, riducendo le distanze in classifica. Tuttavia, le difficoltà persistono, in particolare nel reparto mediano, dove la rosa necessita di risposte rapide per affrontare le sfide future.

Il Napoli vince e convince contro la Lazio e si riporta a -2 dalla vetta della Serie A. Ciò non toglie, però, le tante emergenze soprattutto in mezzo al campo. Il centrocampista resta un ruolo da colmare e Kobbie Mainoo resta il nome caldo che gli azzurri sperano di portare a Conte. Ma oggi la situazione è cambiata, con lo United che esonera Amorin e complica i piani dei partenopei. “Non ha intenzione di farlo”, Romano spegne i sogni del Napoli. Il classe 2005 vuole andar via dal Manchester United. O meglio questa era la sua posizione appena qualche giorno fa, quando sulla panchina dei Red Devils sedeva ancora Amorim. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mainoo sempre più difficile? Lo United cambia scenario: l’annuncio di Romano

Leggi anche: Mainoo è aperto a un trasferimento al Napoli, bisognerà capire cosa deciderà di fare lo United (Fabrizio Romano)

Leggi anche: Mainoo, il Napoli vorrebbe un prestito con diritto ma lo United lo cede solo in prestito secco (Fabrizio Romano)

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Mainoo è un osservato speciale a Napoli, ma col mercato a saldo zero è difficile possa arrivare a titolo definitivo - Kobbie Mainoo è uno dei nomi accostati al Napoli in questa sessione di mercato invernale, visto che allo United non riesce a trovare spazio. ilnapolista.it