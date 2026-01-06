Mafia | Provenzano ' verità mancanti su Piersanti Mattarella ancora ferita aperta'

A 46 anni dall’omicidio di Piersanti Mattarella, Palermo ricorda la figura del politico ucciso dalla mafia. Nonostante il tempo trascorso, alcune verità rimangono ancora sconosciute, mantenendo aperta una ferita nella storia democratica italiana. La memoria di Mattarella rappresenta un monito sulla lotta contro la criminalità organizzata e sull’importanza di fare chiarezza su quei fatti irrisolti.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Oggi a Palermo per ricordare Piersanti Mattarella. A 46 anni dall'omicidio, i pezzi di verità che mancano rappresentano una ferita ancora aperta per la nostra democrazia. Nelle scorse settimane, lo storico Miguel Gotor ha ricostruito le trame mafiose, neofasciste, delle massonerie occulte e il contesto internazionale in cui matura l'assassinio di una figura che ha incarnato una stagione di reale cambiamento, in una Regione Siciliana che voleva con “carte in regola” e con una proiezione sempre più nazionale. Ne parleremo il 5 febbraio, alla Camera dei deputati, insieme all'autore, con Fiorenza Sarzanini, Giovanni Salvi e Rosy Bindi". 🔗 Leggi su Iltempo.it

