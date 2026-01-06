Mafia neofascismo e Antistato | le firme del delitto Mattarella Intervista allo storico Miguel Gotor

Il delitto Mattarella rappresenta uno dei momenti più complessi della storia italiana recente, segnato da intrecci tra mafia, neofascismo e antistato. In questa intervista, lo storico Miguel Gotor analizza le radici di quell’evento e le sue implicazioni, offrendo un approfondimento sulla vicenda e sulle sfide ancora presenti nel panorama italiano. Un’analisi necessaria per comprendere meglio un episodio che ha segnato profondamente il nostro Paese.

Una verità prigioniera che da 46 anni si contorce nella sua oscurità. Era il 6 gennaio del 1980 quando il presidente della Regione, Piersanti Mattarella, moriva sotto il colpi di un killer a pochi metri dalla sua abitazione a Palermo. Da subito quell'omicidio doveva recitare un copione, inabissandosi nelle acque limacciose dei tanti misteri italiani, nel doppiofondo degli "ibridi connubi" coniati.

Interessante servizio di @reportrai3 che mette in luce il connubio tra #neofascismo, #mafia ed apparati deviati dello #Stato rispetto alle responsabilità delle stragi mafiose del 92 #Report #Ranucci @SigfridoRanucci x.com

Un delitto politico. Un intreccio di mafia, neofascismo e poteri occulti. Con Miguel Gotor, Quante Storie ricostruisce l’assassinio di Piersanti Mattarella e lo colloca nel buio degli anni che portarono a Ustica e alla strage di Bologna. Oggi alle 12.45 su Rai3 bit.l - facebook.com facebook

