**Mafia | Meloni ' Piersanti Mattarella punto riferimento per cittadini e istituzioni' **

Il 6 gennaio 1980, Piersanti Mattarella perse la vita in un attentato mafioso. Quarantasei anni dopo, il suo esempio rimane un punto di riferimento per cittadini e istituzioni nella lotta alla criminalità organizzata. La memoria di Mattarella continua a rappresentare un impegno condiviso contro ogni forma di illegalità e per la legalità nel nostro Paese.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Sono trascorsi quarantasei anni dal sacrificio di Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980. La forza del suo esempio, il coraggio delle sue idee e il suo amore per il bene comune rimangono un punto di riferimento per ogni cittadino e per chi sceglie di mettersi al servizio delle Istituzioni". Lo dichiara la premier Giorgia Meloni.

