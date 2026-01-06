Mafia | Gasparri ' Piersanti Mattarella simbolo Sicilia che sceglie legalità'

Il 6 gennaio ricorre il 46° anniversario dell’assassinio di Piersanti Mattarella, vittima della mafia a Palermo. Ricordiamo la sua testimonianza di impegno e legalità, simbolo di una Sicilia che sceglie di opporsi alla criminalità organizzata. La memoria di Mattarella rappresenta un monito importante per rafforzare la lotta contro la mafia e promuovere i valori di giustizia e legalità nel nostro Paese.

Piersanti Mattarella ucciso dalla mafia 46 anni fa: perché il 2026 sarà l’anno della svolta nelle indagini - Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana, è stato assassinato il 6 gennaio del 1980 da Cosa Nostra ... fanpage.it

È scoppiata una nuova polemica tra Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e membro della Vigilanza Rai, e il programma di inchiesta Report di Rai3 in merito alla puntata trasmessa il 4 gennaio 2026 dedicata alle stragi di mafia del 1992, tra cui gli attentat - facebook.com facebook

