Mafia | Gasparri ' Piersanti Mattarella simbolo Sicilia che sceglie legalità'
Il 6 gennaio ricorre il 46° anniversario dell’assassinio di Piersanti Mattarella, vittima della mafia a Palermo. Ricordiamo la sua testimonianza di impegno e legalità, simbolo di una Sicilia che sceglie di opporsi alla criminalità organizzata. La memoria di Mattarella rappresenta un monito importante per rafforzare la lotta contro la mafia e promuovere i valori di giustizia e legalità nel nostro Paese.
Roma, 6 gen. (Adnkronos) - “A 46 anni dall'assassinio di Piersanti Mattarella per mano della mafia a Palermo, rendiamo omaggio al suo alto impegno istituzionale. Il suo esempio è ancora vivo, simbolo di una Sicilia che ha scelto legalità, coraggio e rinascita”. Lo scrive sui social il presidente dei senatori di Fi, Maurizio Gasparri. 🔗 Leggi su Iltempo.it
