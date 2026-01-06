Maduro retromarcia degli Usa | cade l' accusa di aver guidato un cartello della droga

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha ritirato le accuse contro Nicolás Maduro, precedentemente accusato di dirigere il Cartel de los Soles. La decisione rappresenta una significativa retromarcia rispetto alle accuse lanciate durante l'amministrazione Trump, che avevano alimentato tensioni politiche e diplomatiche. Questa mossa segna un cambiamento importante nel contesto delle relazioni tra Stati Uniti e Venezuela, lasciando aperti nuovi scenari per il futuro.

Clamorosa marcia indietro del Dipartimento di Giustizia su una dubbia accusa nei confronti del leader venezuelano Nicolás Maduro che l'amministrazione Trump aveva promosso lo scorso anno nel preparare il terreno per rimuoverlo dal potere: guidare un cartello della droga chiamato Cartel de los Soles. Lo scrive il New York Times. I procuratori continuano ad accusare Maduro di aver partecipato a una cospirazione di narcotraffico ma hanno abbandonato l'affermazione secondo cui il Cartello sarebbe un'organizzazione vera e propria. Ora è un "sistema di patronato" e una "cultura della corruzione" alimentata dal denaro della droga. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

