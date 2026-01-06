Maduro parla in tribunale | Il presidente resto io Ma la sua vice apre a Donald

In un’aula di tribunale a New York, Maduro si presenta come presidente legittimo, affermando: «Il presidente resto io». La sua vice, invece, apre a un dialogo con gli Stati Uniti, proponendo una collaborazione tra le parti. La vicenda coinvolge il Venezuela e le sue figure di spicco, evidenziando le tensioni politiche e diplomatiche in corso, con possibili ripercussioni sulla stabilità regionale.

L’ex leader alla sbarra con la moglie a New York. Dal Venezuela la Rodriguez chiede agli Usa di «lavorare insieme». Però gli uomini forti del regime restano al loro posto. Comprendere cosa stia realmente accadendo in Venezuela in queste ore è un esercizio tutt’altro che semplice, reso ancora più opaco dal susseguirsi di ricostruzioni divergenti fornite da coloro che, su mandato di Washington, sono stati incaricati di accompagnare il Paese nella fase successiva all’arresto di Nicolás Maduro e della moglie Cilia Flores. Quest’ultima è chiamata a rispondere anche dell’accusa «di aver incassato centinaia di migliaia di dollari in tangenti per facilitare, nel 2007, un incontro tra un importante trafficante di droga e il direttore dell’Ufficio nazionale antidroga del Venezuela». 🔗 Leggi su Laverita.info

