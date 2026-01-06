Maduro Maurizio Gasparri inchioda Landini | Si dovrebbe vergognare

Maurizio Gasparri ha commentato duramente le recenti manifestazioni di Landini, evidenziando come si trovino al di fuori della legalità repubblicana. In particolare, ha sottolineato che sostenere una dittatura come quella venezuelana rappresenta una posizione inaccettabile, considerando le violazioni dei diritti umani e le sofferenze causate al popolo venezuelano. La discussione si inserisce nel più ampio dibattito sulla coerenza delle posizioni politiche in ambito internazionale.

"Sono fuori dalla costituzione e dalla legalità repubblicana quanti scendono in piazza in favore di una dittatura che ha massacrato il popolo venezuelano. Persone come Landini si dovrebbero vergognare insieme ad altri suoi sodali politici o sindacali, delle cose che stanno dicendo e che stanno facendo. Noi vogliamo che vengano rispettati da tutti i principi del diritto internazionale. Ma comincino a dare il buon esempio quegli esponenti della sinistra che dopo essersi recati, come hanno fatto i grillini, perfino davanti a Chavez, inginocchiandosi al dittatore, oggi difendono personaggi che hanno perseguitato il loro popolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

