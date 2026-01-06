Maduro in catene a Manhattan | Sono il presidente e prigioniero di guerra Il giudice lo ferma subito

In un’aula del tribunale federale di Manhattan, si è svolta una scena inaspettata: Maduro, che si definisce “presidente e prigioniero di guerra”, è stato fermato dal giudice. Questa vicenda segna un momento importante nel contesto legale internazionale e apre nuovi interrogativi sulla situazione politica e giudiziaria del leader venezuelano.

Una scena che sembrava impossibile fino a pochi giorni fa si è concretizzata ieri mattina in un'aula del tribunale federale di Manhattan. Nicolás Maduro, fino al 3 gennaio presidente del Venezuela, è apparso davanti alla giustizia americana con le caviglie incatenate e l'uniforme arancione dei detenuti. Accanto a lui la moglie Cilia Flores, anche lei in divisa da carcere e con evidenti segni di ferite sul volto. L'udienza, durata appena trenta minuti, ha mostrato un uomo abituato al potere assoluto costretto a sottomettersi alle regole di un sistema giudiziario che non controlla. Quando il giudice Alvin Hellerstein, 92 anni, ha chiesto semplicemente di confermare la sua identità, Maduro ha tentato di trasformare il momento in una dichiarazione politica: " Sono Nicolás Maduro Moros.

