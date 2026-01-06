Maduro il mini-show in aula | Sono il presidente del Venezuela mi hanno rapito | sono innocente

Nelle recenti dichiarazioni in aula, Maduro si presenta come vittima di un rapimento, affermando di essere innocente e di essere stato catturato ingiustamente. In questa dichiarazione, il presidente venezuelano sottolinea il suo status di prigioniero di guerra e ribadisce la propria integrità, chiedendo attenzione sulla sua vicenda e sulla situazione politica nel paese.

(Adnkronos) – "Sono stato rapito. Sono un prigioniero di guerra, sono innocente e sono un uomo perbene. Sono ancora il presidente del Venezuela". Nicolas Maduro si è presentato in aula a New York per la prima udienza del processo in cui è imputato con la moglie Cilia Flores. La coppia, catturata nelle prime ore del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

