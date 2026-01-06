Maduro ai giudici | Sono un prigioniero di guerra Prima udienza per l’ex presidente del Venezuela | Rapito da casa

Il 6 gennaio 2026 a Brooklyn si è svolta la prima udienza di Nicolás Maduro, ex presidente del Venezuela, che si è presentato incatenato dichiarandosi “innocente e non colpevole”. La sua comparizione ha attirato l’attenzione, con il suo abbigliamento simbolico ormai esaurito nei negozi. Maduro si è definito un “prigioniero di guerra” e ha affermato di essere stato “rapito da casa”. La vicenda rappresenta un momento importante nel quadro giudiziario internazionale.

New York, 6 gennaio 2026 – La sua felpa azzurra è già sold out fino ad aprile. Anche gli abiti simbolici del Maduro carcerato vanno a ruba davanti agli scaloni del tribunale di Brooklyn dove l'ex presidente venezuelano si è presentato incatenato per dichiararsi "innocente e non colpevole". "Sono stato rapito dalla mia casa a Caracas", ha ribadito definedosi vittima della violazione del diritto internazionale da parte degli Stati Uniti che lo hanno catturato nella sua camera da letto insieme alla moglie per accusarlo di narcotraffico, contrabbando di armi e attentati alla sicurezza Usa. "Sono un prigioniero di guerra", ha poi aggiunto uscendo.

Oggi inizia a New York uno dei processi piu' importanti del secolo, quello all'ex presidente venezuelano Maduro. L'esito non è scontato. L’udienza è presieduta dal giudice Alvin K. Hellerstein, che a 92 anni ed è uno dei giudici più anziani in America. Non è fil - facebook.com facebook

Da oggi vogliamo sapere l’etnia e l’orientamento religioso di tutti i giudici, giusto @SkyTG24 #Maduro #Venezuela x.com

