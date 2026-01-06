Maduro a capo di un cartello della droga? Gli Usa fanno marcia indietro | la nuova accusa parla di sistema di corruzione
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rivisto le accuse nei confronti di Nicolás Maduro, ex presidente del Venezuela. Inizialmente sospettato di guidare il cartello della droga “Cartel de los Soles”, ora si parla di un sistema di corruzione più ampio, segnando un cambiamento nelle accuse ufficiali. Questa modifica evidenzia un’analisi più articolata delle presunte attività illecite e delle responsabilità politiche coinvolte.
Clamorosa marcia indietro del Dipartimento di Giustizia Usa su una delle accuse rivolte all’ormai ex presidente del Venezuela Nicolás Maduro: quella di essere a capo di un cartello di narcotrafficanti chiamato “Cartel de los Soles”. Secondo il New York Times, i procuratori americani continuano a contestare a Maduro – catturato il 3 gennaio con un blitz militare a Caracas – di aver partecipato a una cospirazione legata al narcotraffico, ma hanno abbandonato la definizione di “ cartello “, parlando invece, negli ultimi atti, di un “ sistema di patronato ” e di una “ cultura della corruzione ” alimentata dai proventi della droga. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Maduro, retromarcia degli Usa: cade l'accusa di aver guidato un cartello della droga
Leggi anche: Perché gli americani hanno attaccato? Il petrolio, il pretesto della droga, la «Dottrina Monroe» | L'atto d'accusa Usa a Maduro
Dietro il blitz il pretesto di un presunto traffico di droga mai provato; Perché gli Usa hanno attaccato il Venezuela? Dai narcos al petrolio, ecco le cause; Maduro sotto accusa negli Stati Uniti: dal Cartello de Los Soles al processo federale di New York; La lotta al narcotraffico? Una scusa. Trump non vuole la democrazia, ma il controllo del Venezuela (che resterà un narco-Stato).
«Non un cartello della droga, ma un sistema»: perché gli Stati Uniti hanno cambiato le accuse a Maduro - La riformulazione del Dipartimento di Giustizia: dagli atti sparisce l’idea di un’organizzazione unica guidata da Maduro, resta l’accusa di un vasto meccanismo di corruzione legato al narcotraffico. lasicilia.it
Venezuela, Nyt: “Retromarcia Usa, Maduro non è a capo di un cartello della droga” – La diretta - Dopo la sua cattura sabato scorso in seguito a un blitz degli Stati Uniti, il presidente destituito del Venezuela, Nicolas Maduro, è apparso davanti a un tribunale di New York ieri (lunedì) per la pri ... msn.com
Nyt, retromarcia Usa su definizione del 'cartello di Maduro' - Clamorosa marcia indietro del Dipartimento di Giustizia su una dubbia accusa nei confronti del leader venezuelano Nicolás Maduro che l'amministrazione Trump aveva promosso lo scorso anno nel preparare ... ansa.it
Ci sarà mai un "processo Maduro" per narcotraffico Per intanto il Dipartimento di Giustizia USA ha ritirato l'accusa di essere a capo del "Cartel de los soles" perché tale cartello non esiste. x.com
