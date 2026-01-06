Macron | 35 Paesi per garanzie sicurezza

Il recente annuncio della Coalizione dei Volenterosi evidenzia i progressi raggiunti nella creazione di garanzie di sicurezza condivise. Per la prima volta, 35 paesi, insieme a Ucraina e Stati Uniti, hanno riconosciuto la loro convergenza operativa, rafforzando le prospettive di una pace duratura. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nel coordinamento internazionale per la stabilità regionale.

19.50 "Oggi abbiamo compiuto notevoli progressi fornendo solide garanzie per una pace duratura. Questa dichiarazione della Coalizione dei Volenterosi, per la prima volta,riconosce la convergenza operativa tra i 35 paesi che compongono la coalizione,l'Ucraina e gli Usa.Usa. Stiamo parlando di solide garanzie di sicurezza che servono anche a Europa. Scatteranno una volta raggiunta la pace in Ucraina". Così il presidente francese Macron in conferenza stampa al termine del vertice della Coalizione dei Volenterosi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

