Machado | Tornerò presto in Venezuela

Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana, ha annunciato a Fox News il suo intento di tornare in Venezuela nel minor tempo possibile. La sua dichiarazione sottolinea la volontà di riprendere il coinvolgimento nel paese e di contribuire alla scena politica locale. Questa decisione rappresenta un passo importante nel contesto della situazione politica venezuelana e delle tensioni tra le forze di opposizione e il governo.

8.02 La leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, ha dichiarato a Fox News che intende tornare in Venezuela "il prima possibile". Machado ha apertamente disconosciuto la presidente ad interim Rodriguez:"E' una delle principali artefici di tortura, persecuzione, corruzione e narcotraffico". Rodriguez è "rifiutata" dal popolo venezuelano, che è dalla parte dell' opposizione, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Venezuela: premio Nobel Machado, 'tornerò per porre fine alla tirannia' Leggi anche: La Nobel per la Pace. Machado ritira il premio: "Presto tornerò a Caracas" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Venezuela, Washington Post: “No di Trump a Machado per aver accettato il Nobel” - Il presidente Usa non sostiene la leader dell'opposizione Maria Corina Machado come leader ad interim del Venezuela a causa del Nobel per la Pace che Trump sosteneva di meritare. tg24.sky.it

Maduro stretto tra la Us Force e Machado. "Presto riporterò il Nobel in Venezuela" - L’abbordaggio di una petroliera straniera in acque internazionali potrebbe comportare violazioni legali meno gravi rispetto a un bombardamento indiscriminato. huffingtonpost.it

Venezuela, Machado: "Siamo pronti a prendere il potere". Edmundo Gonzales verso la presidenza - La premio Nobel e attivista di opposizione alla presidena Maduro si espone sulla transizione politica venezuelana dopo l'attacco Usa: cosa succede ora ... today.it

