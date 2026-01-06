Macchina su misura per Verstappen in Red Bull le dure accuse di Sergio Perez
L'ultimo episodio riguardante Sergio Perez e la presunta
Essere il compagno di squadra di Max Verstappe un problema per tutti in F1? A quanto pare sì. Le strabilianti prestazioni del pilota olandese sono note e anche se quest’anno l’iride non è arrivato in Red Bull, la dimostrazione di forza di Max, con un mezzo inferiore alla McLaren, è stata tale che l’oranje sia stato il pilota a conquistare più successi nei GP (8). A fare però da contraltare le difficoltà dei team-mate. L’avvicendamento tra Liam Lawson (durato solo due GP a Milton Keynes e tornato in Racing Bulls), con il giapponese Yuki Tsunoda non ha sortito il minimo effetto, dal momento che la scuderia anglo-austriaca si è rivelata Verstappen-centrica nei risultati. 🔗 Leggi su Oasport.it
