Ma come esce una mamma da un parcheggio così?

Da ilrestodelcarlino.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le aree di parcheggio dedicate alle mamme, come gli stalli rosa riservati a donne in gravidanza e genitori di bambini fino a 24 mesi, spesso presentano criticità. In molti casi, il design non considera le esigenze pratiche, rendendo difficile l’utilizzo degli spazi per scaricare passeggini o seggiolini. Questa situazione evidenzia come, nonostante i tempi di realizzazione, siano ancora presenti carenze nella progettazione di soluzioni adeguate per le famiglie.

"Tre anni per fare gli stalli rosa, quelli per le donne in stato interessante e per i genitori di bimbi fino a 24 mesi, e alcuni di questi non sono neppure utilizzabili appieno, perché ai lati non c’è lo spazio per scaricare un passeggino o un ‘ovetto’". E’ la critica del capogruppo di minoranza mondolfese Anteo Bonacorsi, che spiega: "Finalmente, dopo 3 anni da quando il Ministero dei trasporti ci ha concesso un contributo ah hoc e dopo numerosi solleciti da parte nostra, l’amministrazione ha realizzato 12 posteggi rosa ". "‘Una missione di civiltà’, un ‘ contributo sociale ’, ha detto l’assessore Tinti, ma a guardare come sono stati fatti i lavori emerge un pressapochismo ben lontano dall’attenzione che si dovrebbe riservare a simili interventi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

