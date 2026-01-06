Lutto nello sport italiano | l’ultimo saluto al grande allenatore

Il mondo dello sport italiano piange la scomparsa di un importante allenatore, figura di riferimento per molte generazioni. La perdita di questa figura ha colpito team, familiari e appassionati di basket, che ricordano con rispetto il suo contributo e la sua dedizione. In questo momento di lutto, si rende omaggio a un professionista che ha lasciato un’impronta significativa nel panorama sportivo nazionale.

Grave lutto nel mondo dello sport nostrano, un grande coach ci ha purtroppo lasciati. Il ricordo di team, famiglia ed appassionati di basket. Essere un grande allenatore è ben più che sedersi semplicemente su una panchina dando ordini e direttive: i grandi coach sono di ispirazione per i loro atleti, rappresentano una spalla su cui .

Lutto per lo sport italiano. Addio a Davide Tizzano, due volte oro olimpico e presidente della Federcanottaggio - Davide Tizzano si è spento all'età di 57 anni nella sua casa a Napoli dopo aver lottato fino all'ultimo contro una brutta malattia. oasport.it

Lutto nello sport italiano, è morto Davide Tizzano - Davide Tizzano, 57 anni, napoletano, era stato eletto poco più di un anno fa presidente della Federazione Italiana Canottaggio, prendendo il posto. tuttomercatoweb.com

Telesveva. . Difensore ruvido e generoso di un calcio che fu: lo sport biscegliese in lutto per la scomparsa di Vincenzo Caputo #bisceglie #attualità #ricordo #calciatore #vincenzocaputo - facebook.com facebook

Rai in lutto per Alessandro Tiberti, voce e volto di Rai Sport per oltre 30 anni x.com

