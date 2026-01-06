L' ultimo volo di Philipp Haidinger | chi era il base jumper morto sul Brento

Philipp Haidinger, 44 anni e originario di Vienna, è la persona deceduta nell’incidente avvenuto lunedì 5 gennaio sul Monte Brento, nella Valle del Sarca. Base jumper esperto, Haidinger ha perso la vita durante un volo nella zona. L’incidente ha suscitato attenzione per la sua tragica e improvvisa conclusione, sottolineando la pericolosità delle attività estreme in ambienti naturali.

È il 44enne Philipp Haidinger, base jumper di Vienna, la vittima del terribile incidente avvenuto ieri, lunedì 5 gennaio, sul Monte Brento, nella Valle del Sarca. L’idea era quella di un volo dall’exit Spartacus da immortalare in un video mozzafiato, come i tanti che impreziosivano i suoi canali. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Nuova tragedia sul Monte Brento: Philipp Haidinger si lancia e muore schiantandosi sulla parete. L’amico stava riprendendo il volo.

