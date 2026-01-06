L' ultimo volo di Philipp Haidinger | chi era il base jumper morto sul Brento

Da trentotoday.it 6 gen 2026

Philipp Haidinger, 44 anni, di Vienna, è stato la vittima di un incidente avvenuto lunedì 5 gennaio sul Monte Brento, nella Valle del Sarca. Base jumper esperto, Haidinger ha perso la vita durante un volo nella zona. L’incidente ha suscitato attenzione sulle pratiche di questi sport estremi e sulla sicurezza nelle attività all’aperto.

È il 44enne Philipp Haidinger, base jumper di Vienna, la vittima del terribile incidente avvenuto ieri, lunedì 5 gennaio, sul Monte Brento, nella Valle del Sarca. L’idea era quella di un volo dall’exit Spartacus da immortalare in un video mozzafiato, come i tanti che impreziosivano i suoi canali. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

