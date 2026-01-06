L’ultimo gesto del clochard I suoi organi saranno donati Il giovane morto a Firenze

Un tragico evento ha coinvolto un giovane di 25 anni a Firenze, il cui ultimo gesto è stato la donazione degli organi. Questo atto di altruismo testimonia la volontà di contribuire alla vita di altri, anche in circostanze dolorose. La notizia sottolinea l’importanza della donazione e il valore di un gesto che può offrire una speranza a molte persone in attesa di un trapianto.

di Fabrizio Paladino Un tragico episodio ha segnato la fine della vita di un giovane di 25 anni, che verrà ricordato per un gesto di grande generosità. Il ragazzo, originario e da tempo senza fissa dimora, ha scelto di donare i suoi organi, un atto che, seppur avvenuto in circostanze drammatiche, ha dato speranza a molte persone. Il giovane, di cui si conoscono solo le iniziali, C.F., è stato ricoverato in gravissime condizioni all' ospedale di Careggi a Firenze, dove ha lottato per oltre due settimane tra la vita e la morte. La sua storia, segnata da anni di difficoltà legate alla tossicodipendenza, si è conclusa tragicamente sotto un ponte di Firenze, dove è stato trovato privo di sensi e in arresto cardiaco.

Firenze, l'ultimo gesto del giovane clochard. Donati gli organi: «Lui voleva così» - , 25 anni, che viveva ai margini e che girava di città in città come un’ombra, è stato trovato in arresto cardiaco da soccorritori e forze dell’ordine sotto un ponte di Firenze un paio di ... msn.com

la Repubblica. . Se ne è andato all'improvviso a 25 anni, ma con un ultimo grande gesto: aveva deciso di donare gli organi. Un giovane che viveva in situazioni di marginalità, originario della provincia di Arezzo, è venuto a mancare all’ospedale Careggi di Fir - facebook.com facebook

Firenze, l'ultimo gesto del giovane clochard morto dopo 17 giorni di coma. Donati gli organi: «Lui voleva così» x.com

