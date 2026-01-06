L' ultimo dettaglio che scagiona Stasi
Nuove evidenze chiariscono che Chiara Poggi non ha mai visto le foto intime di Alberto Stasi prima della tragedia. Questa scoperta modifica alcune interpretazioni sul caso, offrendo una prospettiva diversa sulle dinamiche tra le persone coinvolte. La vicenda rimane complessa, ma l’ultima prova contribuisce a fare luce su alcuni aspetti fondamentali della vicenda.
C'è la prova che Chiara Poggi non ha mai visto le foto hard sul pc di Alberto Stasi prima di essere uccisa. È questa l'ultima novità del caso Garlasco, che mette la parola fine a diciott'anni di fango sul condannato per il delitto del 13 agosto 2007. Il quale, dopo un decennio in prigione, spera finalmente di avere giustizia, grazie alla nuova inchiesta della Procura di Pavia che accusa Andrea Sempio di aver massacrato Chiara. A rivelare il dato, che confuta il passaggio della sentenza di Cassazione in cui, sebbene non sia stato individuato il movente, si fa riferimento a quelle foto porno che avrebbero potuto scatenare l'ira di Chiara e dunque un'ipotetica lite tra fidanzati, sono stati i periti informatici del processo di primo grado, Roberto Porta e Daniele Occhetti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
