L'inventore Comandù presenta un nuovo camino progettato per i data center, in grado di sfruttare il calore convogliato per ridurre i consumi energetici e idrici. Questo sistema, semplice nella sua idea, si propone di ottimizzare l’efficienza energetica, garantendo fino all’80% di risparmio. Un’innovazione che unisce sostenibilità e tecnologia, offrendo una soluzione efficace e praticabile per il settore dei data center.

Sfruttare il calore convogliato in un camino per far risparmiare acqua ed energia elettrica. Sembra un principio semplice e forse lo è ma l’applicazione è geniale e promette di garantire l’80% di risparmio. E per i data center, per esempio, per i quali si prevede per il biennio 2025-2026 oltre 10 miliardi di euro di investimenti solo in Italia, potrebbe essere la soluzione ideale, degna di Archimede Pitagorico. A pronunciare "eureka", già anni fa, era stato un imprenditore codognese Angelo Comandù, 67 anni, che, insieme all’ingegner Giovanni Bonomi, aveva progettato la torre eolica di cui oggi ha affinato la variante adatta proprio ai data center. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ultima idea dell’inventore Comandù: "Il mio camino mangia calore ideale per l’attività dei data center"

