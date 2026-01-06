L’ultima figuraccia di Landini La Cgil col Pd sfila per Maduro l’ira dei venezuelani | Ignoranti andate via! video

Recentemente, si è verificata una contestazione a Roma tra esuli venezuelani e alcuni rappresentanti della Cgil e del Pd. Durante una manifestazione, i venezuelani hanno espresso forte disappunto nei confronti dei sindacalisti e politici presenti, criticando la loro posizione a sostegno di Maduro. La vicenda ha suscitato reazioni e commenti, evidenziando tensioni legate alla difficile situazione politica e umanitaria in Venezuela.

