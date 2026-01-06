L’ultima figuraccia di Landini La Cgil col Pd sfila per Maduro l’ira dei venezuelani | Ignoranti andate via! video

Recentemente, si è verificata una contestazione a Roma tra esuli venezuelani e alcuni rappresentanti della Cgil e del Pd. Durante una manifestazione, i venezuelani hanno espresso forte disappunto nei confronti dei sindacalisti e politici presenti, criticando la loro posizione a sostegno di Maduro. La vicenda ha suscitato reazioni e commenti, evidenziando tensioni legate alla difficile situazione politica e umanitaria in Venezuela.

“Ignoranti, avete mai vissuto in Venezuala, sapete chi è Maduro? Andatevene via, via!”. G li esuli venezuelani hanno affrontato ieri sera, a Roma, un manipolo di sindacalisti della Cgil e di esponenti del Pd, scesi in piazza, a Roma, in piazza Barberini, contro Trump e in favore di Maduro, come documenta questo video pubblicato sul sito del “ Foglio “, che oggi dedica alla vicenda un articolo. “Da una parte Cgil e Pd, cartelli seri, appello solenne ‘con tro la gravissima violazione del diritto internazionale’ per la cattura di Nicolás Maduro. Dall’altra la comunità venezuelana con un messaggio un po’ meno da convegno e un po’ più da vita vissuta: ‘L’arresto di Maduro è un grande passo verso la libertà. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

