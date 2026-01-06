Luis Henrique bomba dalla Turchia! Accordo definito e cessione ad un passo | il clamoroso scenario sull’esterno

Luis Henrique, talento brasiliano attualmente al Besiktas, sembra prossimo al trasferimento all'Inter. Secondo fonti turche, è stato raggiunto un accordo e la cessione potrebbe essere ufficializzata a breve. La trattativa rappresenta un passo importante per il club nerazzurro, che punta a rafforzare l’attacco con un giocatore giovane e promettente. Restano da definire gli ultimi dettagli prima dell'annuncio ufficiale.

Inter News 24 Luis Henrique, arriva la clamorosa indiscrezione dalla Turchia: accordo ad un passo tra il club nerazzurro e il Besiktas. Il mercato dell’Inter si tinge di giallo con un’indiscrezione che arriva direttamente dalla Turchia e che potrebbe cambiare i piani di Cristian Chivu per la seconda parte della stagione. Mentre i tifosi metabolizzano il mancato arrivo di João Cancelo, il giornalista turco Ertan Süzgün ha lanciato una bomba di mercato: il Besiktas avrebbe raggiunto un accordo di massima per l’acquisto di Luis Henrique. Luis Henrique, il retroscena: la chiamata tra Calhanoglu e Sergen Yalç?n. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique, bomba dalla Turchia! Accordo definito e cessione ad un passo: il clamoroso scenario sull’esterno Leggi anche: Mercato Milan, che bomba clamorosa dalla Spagna! Accordo ad un passo tra Sergio Ramos e i rossoneri: i dettagli Leggi anche: Luis Henrique, Romano: “Attenzione a questo scenario a gennaio” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Trevisani: “Luis Henrique da 7 Sì forse quello del PSG. Non fa niente, meglio di lui persino…” - facebook.com facebook Trevisani: "Anche Siani è un upgrade rispetto a Luis Henrique. L'Inter finge di trovare una riserva per mettere un titolare, tipo la mossa Kansas City. 7 a Luis Henrique Sì, forse all'allenatore del Psg. Non fa niente, corre con la palla, la passa a un metro. C'è un x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.