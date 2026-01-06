A Lucca, il Napoli ha ribadito il proprio impegno a mantenere un approccio finanziario equilibrato. La notizia, apparsa in apertura sul quotidiano portoghese A Bola, sottolinea la volontà del club di evitare perdite economiche, concentrandosi su una gestione oculata e sostenibile, senza rinunciare alla qualità della squadra.

Ieri Lucca al Benfica è stato a lunga la notizia di apertura del giornale sportivo portoghese A Bola. Oggi se ne scrive e se ne parla anche in Italia. L’operazione dipende ovviamente dia soldi, come ricorda la Gazzetta dello Sport: Il mer­cato incide, anche quando lo spa­zio di mano­vra è vicino allo zero. Però ci sono tanti gio­ca­tori azzurri che hanno un certo appeal e che hanno voglia di tor­nare a sen­tirsi pro­ta­go­ni­sti, con un minu­tag­gio rile­vante. Vale per Lang, su cui arri­vano voci dalla Tur­chia, ma soprat­tutto per Lorenzo Lucca, che attira atten­zione e che piace non solo in Ita­lia ma anche all’estero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

