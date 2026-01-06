Lucca il Napoli non intende rimetterci un euro
A Lucca, il Napoli ha ribadito il proprio impegno a mantenere un approccio finanziario equilibrato. La notizia, apparsa in apertura sul quotidiano portoghese A Bola, sottolinea la volontà del club di evitare perdite economiche, concentrandosi su una gestione oculata e sostenibile, senza rinunciare alla qualità della squadra.
Ieri Lucca al Benfica è stato a lunga la notizia di apertura del giornale sportivo portoghese A Bola. Oggi se ne scrive e se ne parla anche in Italia. L’operazione dipende ovviamente dia soldi, come ricorda la Gazzetta dello Sport: Il mercato incide, anche quando lo spazio di manovra è vicino allo zero. Però ci sono tanti giocatori azzurri che hanno un certo appeal e che hanno voglia di tornare a sentirsi protagonisti, con un minutaggio rilevante. Vale per Lang, su cui arrivano voci dalla Turchia, ma soprattutto per Lorenzo Lucca, che attira attenzione e che piace non solo in Italia ma anche all’estero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
