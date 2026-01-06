Lucca al Benfica spuntano due ostacoli ma c’è un’apertura | Ecco cosa succederà nelle prossime settimane

Il trasferimento di Lorenzo Lucca al Benfica rimane un argomento di interesse nel calcio internazionale. Nonostante alcuni ostacoli, emerge un’apertura che potrebbe influenzare le prossime settimane. L’attaccante, attualmente al centro delle attenzioni del club portoghese e del Napoli, si trova in una fase di valutazione, con sviluppi che potrebbero delineare il suo futuro a breve termine.

Il futuro di Lorenzo Lucca continua a tenere banco nel mercato internazionale. L’attaccante è finito nel mirino del Benfica, che segue con attenzione l’evolversi della situazione legata al Napoli. Tra apprezzamenti importanti e valutazioni ancora in corso, l’operazione resta complessa ma non chiusa. A incidere sono soprattutto alcuni nodi strutturali ed economici, in un momento in cui il mercato degli attaccanti è solo all’inizio. Le prossime settimane saranno decisive per capire se lo scenario potrà davvero sbloccarsi. L’interesse del Benfica e il gradimento interno. Lucca piace molto al Benfica e non si tratta di un semplice sondaggio esplorativo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

