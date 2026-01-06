L’ottusità del sapere si rivela nel modo in cui percepiamo la conoscenza: non solo come risultato del nostro pensiero, ma anche come processo di assimilazione dell’ambiente circostante. La filosofia ci invita a riflettere su come la nostra coscienza si formi attraverso un'interazione continua con il mondo, creando un equilibrio tra interno ed esterno. Questo approccio ci aiuta a comprendere meglio la natura complessa e condivisa del sapere.

Chi ha studiato filosofia si rende conto che il sapere è il formarsi di una coscienza che non nasce esclusivamente dal nostro interno, ma che viene assimilata dall’ambiente che ci circonda: una sorta di elaborazione “quantistica” del nostro essere immersi nel tutto. Esempio (1). L’uomo ha scoperto che il fuoco può riscaldare, cuocere e anche far male. Ma per rendersi conto di queste proprietà e trasformarle in sapere è necessario, nel primo caso, avere legna a disposizione per riscaldarsi, selvaggina da poter mangiare e mantenere una certa distanza per non bruciarsi. Il sapere, quindi, non è astratto: nasce dall’interazione concreta tra l’individuo e il contesto. 🔗 Leggi su Lortica.it

