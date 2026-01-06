Lotteria Italia subito l' estrazione da 300 mila euro A seguire i biglietti vincenti | i premi
Questa sera, su Rai 1 alle 20:35, si tiene l’estrazione dei numeri vincenti della Lotteria Italia in diretta televisiva, durante una puntata speciale di «Affari Tuoi». Il premio principale di 300 mila euro sarà assegnato immediatamente, seguito dalla consegna dei premi ai possessori dei biglietti vincenti. Un momento importante per tutti i partecipanti, con la possibilità di scoprire subito se si è tra i fortunati vincitori.
L'estrazione dei numeri vincenti della Lotteria Italia questa sera in diretta tv su Rai 1 dalle 20:35, durante una puntata speciale di «Affari Tuoi».
