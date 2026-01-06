Lotteria Italia record di biglietti venduti stasera l’estrazione durante Affari tuoi

Stasera si terrà l’estrazione della Lotteria Italia, che quest’anno ha registrato un incremento di un milione di biglietti venduti rispetto all’anno precedente. Durante la trasmissione “Affari tuoi” saranno annunciati i vincitori dei premi in palio, tra cui il primo premio di 5 milioni di euro. Un evento atteso dagli italiani, con una partecipazione in crescita e un grande interesse per i numeri vincenti.

Lotteria Italia, record di biglietti venduti: un milione in più rispetto allo scorso anno, stasera si scoprirà il vincitore dei 5 milioni di euro del primo premio. L'estrazione avverrà durante la puntata speciale di "Affari tuoi" su Rai 1 condotto da Stefano Di Martino. Sono oltre 9,6 milioni i biglietti venduti nell'edizione 2025 della Lotteria.

