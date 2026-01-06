Lotteria Italia | premio speciale di 300mila euro vinto da un biglietto venduto ad Auronzo di Cadore

Da firenzepost.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un biglietto venduto ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, ha vinto il premio speciale di 300.000 euro nella Lotteria Italia 2025. Il biglietto, della Serie M 291089, rappresenta una delle vincite più significative di questa edizione. L'evento è stato riportato da Firenze Post e conferma l'importanza delle tradizionali lotterie italiane.

Il premio speciale di 300 mila euro della Lotteria Italia 2025 va al biglietto Serie M 291089 venduto ad Auronzo di Cadore provincia di Belluno L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

lotteria italia premio speciale di 300mila euro vinto da un biglietto venduto ad auronzo di cadore

© Firenzepost.it - Lotteria Italia: premio speciale di 300mila euro vinto da un biglietto venduto ad Auronzo di Cadore

Leggi anche: Lotteria Italia, premio da 300 mila euro vinto ad Auronzo di Cadore. Ora i biglietti vincenti

Leggi anche: Lotteria Italia 2025, i biglietti vincenti: il primo premio da 5 milioni di euro, ad Auronzo di Cadore la vincita da 300 mila euro. L'elenco completo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Affari Tuoi, Speciale 2025: orari e curiosità; Lotteria Italia 2025 2026, quando e come saranno sorteggiati i biglietti vincenti; Lotteria Italia 2025-2026: i biglietti vincenti, ecco l'elenco completo; Guida alla Lotteria Italia 2025-26: quando l’estrazione, quali sono i premi e quanti i biglietti venduti.

lotteria italia premio specialePremio speciale della Lotteria Italia, il biglietto vincente da 300 mila euro: dove è stato venduto - È stato estratto oggi, martedì 6 gennaio 2026, il premio speciale da 300mila euro, novità introdotta con questa edizione della Lotteria 2025- fanpage.it

lotteria italia premio specialeLotteria Italia, i biglietti vincenti in diretta e i premi di prima, seconda e terza categoria: 300mila euro vinti a Auronzo di Cadore - 2026 in diretta con i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria: i numeri di serie fortunati comunicati ... fanpage.it

lotteria italia premio specialeLotteria Italia, premio speciale da 300 mila euro: ecco dove è stato vinto - Il premio speciale da 300 mila euro della Lotteria Italia 2025 è stato centrato ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno. giornalelavoce.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.