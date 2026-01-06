Lotteria Italia | premio speciale di 300mila euro vinto da un biglietto venduto ad Auronzo di Cadore
Un biglietto venduto ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, ha vinto il premio speciale di 300.000 euro nella Lotteria Italia 2025. Il biglietto, della Serie M 291089, rappresenta una delle vincite più significative di questa edizione. L'evento è stato riportato da Firenze Post e conferma l'importanza delle tradizionali lotterie italiane.
