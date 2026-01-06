Lotteria Italia premio da 300 mila euro vinto ad Auronzo di Cadore Ora i biglietti vincenti

È stato annunciato oggi a Roma l’esito dell’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025, presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tra i premi in palio, un importo di 300 mila euro è stato assegnato ad Auronzo di Cadore. Di seguito, i numeri dei biglietti vincenti e le informazioni sui premi assegnati.

Sono stati estratti oggi, nella sede dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piazza Mastai a Roma, i biglietti della Lotteria Italia 2025. L'estrazione - ricorda Adm in una nota - è stata effettuata in seduta pubblica sotto il controllo del "Comitato per l'espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita", composto dall'Avv. Alessandra Amato con funzioni di Presidente, dal Dott. Mario Lollobrigida, dalla Dott.ssa Teresa Rosaria De Luca, dalla Dott.ssa Elisabetta Poso e dalla Dott.ssa Carla Stroppa. Quest'anno sono stati venduti 9.616.109 biglietti, grazie anche al prezioso contributo del programma televisivo Rai Affari Tuoi, abbinato alla Lotteria Italia.

