Lotteria Italia l' incubo di un foggiano lungo 16 anni | vinse 1,2 milioni di euro ma dimenticò di ritirare il premio
Una storia insolita lega un residente di Foggia alla Lotteria Italia: dopo aver vinto 1,2 milioni di euro 16 anni fa, non ha mai ritirato il premio. L’estrazione dei premi si terrà il 6 gennaio, tradizionalmente giorno di festa e di speranza per molti italiani. In questo contesto, si rinnova l’attesa di scoprire i vincitori di questa tradizione che accompagna le festività dell’Epifania.
Conto alla rovescia per l'estrazione dei premi della Lotteria Italia, che come di consueto si svolgerà il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, quando l'anziana che “vien di notte con le scarpe tutte rotte", donerà caramelle e cioccolate (o carboni) ai bambini” e il gioco più atteso dagli italiani. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Boom per la Lotteria Italia, venduti 9,6 milioni di biglietti. Da 15 anni non si registravano numeri così alti. Primo premio da 5 milioni, attesa per l'estrazione. #ANSA x.com
Quest'anno la Befana porta pochi dolcetti e scherzetti, ma un sacco pieno di biglietti della Lotteria Italia! Prima però ci si diverte con i pacchi di "Affari tuoi" con Stefano De Martino Alle 20.30 su Rai 1 AFFARI TUOI SPECIALE LOTTERIA ITALIA #affar - facebook.com facebook
