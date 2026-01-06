Lotteria Italia l' incubo di un foggiano lungo 16 anni | vinse 1,2 milioni di euro ma dimenticò di ritirare il premio

Una storia insolita lega un residente di Foggia alla Lotteria Italia: dopo aver vinto 1,2 milioni di euro 16 anni fa, non ha mai ritirato il premio. L’estrazione dei premi si terrà il 6 gennaio, tradizionalmente giorno di festa e di speranza per molti italiani. In questo contesto, si rinnova l’attesa di scoprire i vincitori di questa tradizione che accompagna le festività dell’Epifania.

Conto alla rovescia per l'estrazione dei premi della Lotteria Italia, che come di consueto si svolgerà il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, quando l'anziana che “vien di notte con le scarpe tutte rotte", donerà caramelle e cioccolate (o carboni) ai bambini” e il gioco più atteso dagli italiani. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

